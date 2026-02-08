Noa Lang'dan şampiyonluk yarışına dair yorum: Sürücü koltuğunda olan biziz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların ilk golünün asistini yapan Noa Lang, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE NOA LANG'IN AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."