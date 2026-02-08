Valencia-Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Barcelona'nın galibiyet aldığı haftada puan farkını yeniden 1'e indirmek isteyen Real Madrid, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Valencia ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz yapmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 23. haftada oynanacak Valencia-Real Madrid maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla'da oynanacak Valencia-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Eray Cömert, Copete, Gaya, Danjuma, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Duro, Beltran

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappe