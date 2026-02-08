Valencia-Real Madrid MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın kazandığı haftada puan farkını tekrar 1'e düşürmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanmayı amaçlıyor. Düşme hattından bir an önce uzaklaşmayı hedefleyen Valencia ise güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 18:57
Valencia-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Barcelona'nın galibiyet aldığı haftada puan farkını yeniden 1'e indirmek isteyen Real Madrid, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Valencia ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz yapmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 23. haftada oynanacak Valencia-Real Madrid maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla'da oynanacak Valencia-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Eray Cömert, Copete, Gaya, Danjuma, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Duro, Beltran

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappe

