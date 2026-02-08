Sergen Yalçın maç öncesi yeni transferler hakkında konuştu: Futbolun dili birdir

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Kazanmak istiyoruz, kendi sahamızdayız. İyi ibr oyun oynamak istiyoruz. 3 yeni oyuncumuz var, hazırlar. Geldikleri yerde oynayan oyuncular. Sadece Murillo'nun yorgunluğu var. Diğer oyuncular hazırlar. Onlar da bir alışma süreci yaşayacak ama futbolun dili birdir. Umarım iyi ve güzel bir maç olur. Son haftalarda performansımız iyi, kaybetmiyoruz. Bir ritim yakalamak istiyoruz. İdeale yakın kadro bu diye düşünüyoruz. Takımımıza katkı verecek, direkt olayın içine katılacak oyuncular istiyoruz. Agbadou, Oh, Junio takımlarında oynuyorlardı, hazır. Murillo da hazır, oynuyordu. Bu maç için böyle bir değerlendirme yaptık. Haftaya belki hepsi oynar. Şu andaki mevcut durum, doğru işler yapılmış gibi görünüyor. İşin bir de saha boyutuna bakmak lazım."