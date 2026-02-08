Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş BOA’yı farklı geçti!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Beşiktaş BOA'ya konuk olduğu maçtan 105-68 galip ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 3 dakikası 7-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine karşı üstünlüğünü hissettirmeye başlayan Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı.

2'nci periyodun ilk dakikası içerisindeki isabetli dış şutlarla farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 15 sayı farkla gitti: 37-52.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, ev sahibi Beşiktaş BOA'nın farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve maçın skorer isimlerinden Alperi'nin son saniye basketiyle 3'üncü periyodu da 26 sayı farkla önde tamamladı: 78-52.

Son periyoda da etkili başlayan ve maçın son 5 dakikasına 33 sayılık farkla önde giren Fenerbahçe Opet maçtan da 105-68 galip ayrıldı.

Alperi Onar 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

1'İNCİ PERİYOT: 19-28

DEVRE: 37-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-78