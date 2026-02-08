Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! (MAÇIN ÖZETİ)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki gol düellosu 2-2 sona erdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 21:59 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:02
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk Alanyaspor Güven Yalçın'ın 9 ve 16. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti. Siyah beyazlılar, 33. dakikada Orkun Kökçü ile penaltıdan skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş yeni transferi Hyeon-Gyu Oh'un 54. dakikadaki rövaşata golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Beşiktaş puanını 37 yaparken, Alanyaspor ise 23 puana yükseldi.

Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Devamını Oku BUNU DA OKU

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular ise seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" pankartıyla çıktı.

Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
G.Saray deplasmanda galip!
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı!
SON DAKİKA
