Inter deplasmanda 3 puanı 5 golle aldı!

Inter deplasmanda 3 puanı 5 golle aldı!

Inter, İtalya Serie A'nın 24. haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 5-0 mağlup etti. İşte maçın detayları

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:02
Inter deplasmanda 3 puanı 5 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında lider Inter deplasmanda Sassuolo'yu 5-0'lık skorla geçti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemedi. Sassuolo'da Nemanja Matic, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Serie A'da puanını 58'e çıkaran Inter liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 29 puanla 11. sırada kaldı.

