Sergen Yalçın'dan flaş tepki! "Maçın en az 15 dakika uzaması lazımdı"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada."

"Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..."

"6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten."