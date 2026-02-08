CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız...

Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Junior Olaitan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:21
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Junior Olaitan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OLAITAN'IN AÇIKLAMALARI

"Zor bir maç oldu, ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra maça geri döndük, ortak olduk. Beşiktaş'ta oynuyorsanız daha enerjik olmalısınız. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu. 2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz."

Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
G.Saray deplasmanda galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! 22:16
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları 22:12
Inter deplasmanda farklı galip! Inter deplasmanda farklı galip! 22:02
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! 21:58
Dev maçta M. City Liverpool'u devirdi! Dev maçta M. City Liverpool'u devirdi! 21:42
Bayern Münih sahasında farklı kazandı! Bayern Münih sahasında farklı kazandı! 21:41
Daha Eski
Aliağa Petkimspor sahasında galip! Aliağa Petkimspor sahasında galip! 20:57
Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! 20:57
Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı 20:53
Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! 20:43
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! 20:30