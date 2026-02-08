Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Junior Olaitan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OLAITAN'IN AÇIKLAMALARI

"Zor bir maç oldu, ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra maça geri döndük, ortak olduk. Beşiktaş'ta oynuyorsanız daha enerjik olmalısınız. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu. 2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz."