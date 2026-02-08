Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sona erecek. Galatasaray'ın galip geldiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak ve farkı yeniden 3 puana indirmeyi amaçlayacak. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu olurken, futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?