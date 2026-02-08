Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak mücadeleyi kazanarak puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi hedefliyor. Yeni transferlerin kadroya katılmasıyla birlikte Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita
FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDA 96. RANDEVU
İki ekip arasında lig tarihinde bugüne kadar 95 maç yapıldı. Sarı-lacivertliler 48 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe, Ankara temsilcisi ile oynayacağı maçta Milan Skriniar ve Edson Alvarez'den yararlanamayacak. Takım kaptanı Milan Skriniar, Kocelispor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası aldı. Alvarez ise aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki isim de kadroda olmayacak.
KANTE VE CHERIF OYNAYACAK MI?
Ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosunda katılan N'Golo Kante ile Disiki Cherif'in Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Yeni transfer N'Golo Kante'nin maç kadrosuna alınması beklenirken, Sidiki Cherif'in ise son durumu maç günü netlik kazanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE MUSABA KART SINIRINDA
Kanarya'nın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırına ulaştı. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba'nın da ligin ilk yarısından 3 sarı kartı bulunuyor. Kerem ve Musaba, Gençlerbirliği karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecekler.
TALISCA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gollük katkı sağladı. Talisca, 3 gün önce oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor FK filelerini de 2 kez havalandırdı.
FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde Kadıköy'de oynadığı maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri evinde en son Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
METİN DİYADİN, FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANAMIYOR
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, bir kez daha eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde 1998-2000 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Diyadin, teknik adamlık kariyerinde 4 kez rakip oldu. Metin Diyadin, Orduspor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet aldı. 57 yaşındaki teknik adam, Kırmızı Kara'lara aralık ayında göreve gelirken 4 maçta 7 puan topladı. Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.
