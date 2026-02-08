CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor sahasında galip!

Aliağa Petkimspor sahasında galip!

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında karşılaştığı Türk Telekom'u 86-77 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 20:57
Aliağa Petkimspor sahasında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Türk Telekom'u 86-77 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Efianayi 19, Blumbergs 15, Whittaker31, Franke 4, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Troy Selim Sav 2, Boran Güler 4, Floyd

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Türk Telekom: Smith 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Trifunovic 18, Usher 3, Devoe 5, Alexander 8, Simonovic 7, Allman 2, Ata Kahraman, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 28-21 (Aliağa Petkimspor Lehine)

Devre: 54-39 (Aliağa Petkimspor Lehine)

3. Periyot: 71-57 (Aliağa Petkimspor Lehine)

Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor | CANLI
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! 20:43
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! 20:30
PSG-Marsilya maçı detayları PSG-Marsilya maçı detayları 20:18
Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! 20:06
Buruk'tan Leroy Sane sözleri! Buruk'tan Leroy Sane sözleri! 19:39
Daha Eski
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir 19:32
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 19:26
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! 19:23
G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! 19:17
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 19:15
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! 19:09