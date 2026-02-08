Aliağa Petkimspor sahasında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Türk Telekom'u 86-77 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini aldı.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Efianayi 19, Blumbergs 15, Whittaker31, Franke 4, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Troy Selim Sav 2, Boran Güler 4, Floyd
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Türk Telekom: Smith 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Trifunovic 18, Usher 3, Devoe 5, Alexander 8, Simonovic 7, Allman 2, Ata Kahraman, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 28-21 (Aliağa Petkimspor Lehine)
Devre: 54-39 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. Periyot: 71-57 (Aliağa Petkimspor Lehine)