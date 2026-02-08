Hyeon-gyu Oh'un golünde ofsayt var mı? İşte G. Koreli yıldızın enfes röveşata golü

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un attığı röveşata golünde konuk ekip ofsayt kararı beklerken hakem orta noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:44
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

9. ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Beşiktaş maçın 32. dakikasında Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı bire indirdi.

OH'TAN ENFES RÖVEŞATA GOLÜ

Maçta dakikalar 54'ü gösterdiğinde soldan gelen topu Hyeon-gyu Oh şık bir röveşatayla ağlara yolladı.

Golün ardından Alanyasporlu futbolcular ofsayt kararı beklerken, maçın hakemi Oğuzhan Çakır VAR'da görüntüyü izledikten sonra golü verdi.

İşte Hyeon-gyu Oh'un golü...

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
