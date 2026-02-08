Hyeon-gyu Oh'un golünde ofsayt var mı? İşte G. Koreli yıldızın enfes röveşata golü

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
9. ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Beşiktaş maçın 32. dakikasında Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı bire indirdi.
OH'TAN ENFES RÖVEŞATA GOLÜ
Maçta dakikalar 54'ü gösterdiğinde soldan gelen topu Hyeon-gyu Oh şık bir röveşatayla ağlara yolladı.
Golün ardından Alanyasporlu futbolcular ofsayt kararı beklerken, maçın hakemi Oğuzhan Çakır VAR'da görüntüyü izledikten sonra golü verdi.
İşte Hyeon-gyu Oh'un golü...
⚽️ #ETİMaximus İle Maçın Golü ⚫⚪ Hyeon-gyu Oh'tan ilk maçında şık röveşata! | #beINSPORTS@eti pic.twitter.com/SI2hBfcV2u— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 8, 2026