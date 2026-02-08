Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından basın toplantısında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, son haftalarda oynadıkları müsabakalarda iyi bir oyun ortaya koyup öne geçmelerine rağmen 3 puanla sahadan ayrılamadıklarını söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 23:09
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, son haftalarda oynadıkları müsabakalarda iyi bir oyun ortaya koyup öne geçmelerine rağmen 3 puanla sahadan ayrılamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün sadece size ve mesleğinize saygı gösterdiğim için konuşacağım. Bugün olanlardan sonra bazı kişiler konuşmamı hak etmiyor. İlk dakikalar mükemmel futbol oynadık. Penaltı pozisyonuna kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş gol atınca takımım biraz sallandı. 2-0 öndeyken de daha fazla atabileceğimiz pozisyonlara girdik. Devre arasında bazı değişikler yaptık. Ama ikinci yarıda herkes neler olduğunu gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Muhteşem statta, muhteşem bir taraftar üzerimizde baskı kurdu. Ama ben geleceğimde ilgili baskı hissediyorsam herkesin bu baskıyı hissetmesi gerekiyor. Takımı tebrik ediyorum ilk dakikalardaki mücadelesi için. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz. Bir şekilde 3 puan alamıyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Maçların büyük bölümünü üstün geçiriyoruz, bunu bugün de gösterdik ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

