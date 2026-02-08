CANLI SKOR ANA SAYFA
Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Moldovalı Mihail Bradu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 22:24
Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Yüksel Sarıçiçek, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.

Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ÖMER HALİS RECEP'TEN BRONZ MADALYA

Organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

