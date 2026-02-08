CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım: Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!

Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım: Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı kulüp, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 23:52
Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım: Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlı kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş karşılaşmanın 77. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyona dikkat çekerek 'Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!' paylaşımını yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı!
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü!
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:48
Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! 23:14
Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... 23:09
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! 22:40
A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! 22:33
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! 22:28
Daha Eski
Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! 22:24
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... 22:21
Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! 22:16
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları 22:12
Inter deplasmanda farklı galip! Inter deplasmanda farklı galip! 22:02
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! 21:58