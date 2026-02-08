Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım: Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlı kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş karşılaşmanın 77. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyona dikkat çekerek 'Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!' paylaşımını yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM