PSG'den dev maçta tarihe geçen galibiyet! Marsilya'yı 5 golle yıktılar

PSG, Fransa Ligue 1 21. hafta maçında Marsilya'yı sahasında 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. ile 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina (KK), 66. dakikada Khvicha Kvartskhelia ve 74. dakikada Lee Kang-in kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 51 puana yükseldi ve haftayı lider tamamladı. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

Bu karşılaşma aynı zamanda PSG ile Marsilya arasında oynanan maçlar arasında en farklı galibiyetle biten maç oldu.

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında PSG, Rennes deplasmanına konuk olacak. Marsilya ise sahasında RC Strasbourg'u ağırlayacak.