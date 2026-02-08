CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 PSG'den dev maçta tarihe geçen galibiyet! Marsilya'yı 5 golle yıktılar

PSG'den dev maçta tarihe geçen galibiyet! Marsilya'yı 5 golle yıktılar

Fransa Ligue 1'in 21. haftası dev bir maça sahne oldu. PSG sahasında Marsilya'yı ağırladı. Başkent ekibi mücadeleyi 5-0 kazanarak haftayı lider tamamladı. İşte maçın detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:41
PSG'den dev maçta tarihe geçen galibiyet! Marsilya'yı 5 golle yıktılar

PSG, Fransa Ligue 1 21. hafta maçında Marsilya'yı sahasında 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. ile 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina (KK), 66. dakikada Khvicha Kvartskhelia ve 74. dakikada Lee Kang-in kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 51 puana yükseldi ve haftayı lider tamamladı. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

Bu karşılaşma aynı zamanda PSG ile Marsilya arasında oynanan maçlar arasında en farklı galibiyetle biten maç oldu.

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında PSG, Rennes deplasmanına konuk olacak. Marsilya ise sahasında RC Strasbourg'u ağırlayacak.

Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi!
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:48
Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! 23:14
Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... 23:09
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! 22:40
A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! 22:33
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! 22:28
Daha Eski
Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! 22:24
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... 22:21
Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! 22:16
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları 22:12
Inter deplasmanda farklı galip! Inter deplasmanda farklı galip! 22:02
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! 21:58