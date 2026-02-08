Galatasaray'ın rakibi Juventus 1 puanı 90'da kurtardı!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus evinde Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Juventus'un golleri 59. dakikada Weston McKennie ve 90+5. dakikada Pierre Kalulu'dan geldi. Lazio'nun gollerini ise 45+2. dakikada Pedro ve 47. dakikada Gustav Isaksen kaydetti. Milli futbolcu Kenan Yıldız'da mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Bu beraberlikle puanını 46'ya çıkaran Juventus 4. sıradaki yerini korudu. Lazio ise 33 puanla 8. sırada kaldı.

Juventus 25. haftada Serie A lideri Inter deplasmanına konuk olacak ardından temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.