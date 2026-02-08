Real Madrid Valencia deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı: İşte maçın özeti

Real Madrid, İspanya La Liga 23. hafta maçında Valencia'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. 82 dakika sahada kalan Güler çıkarken yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 57 puana yükseldi ve 1 puan geriden zirveyi takibini sürdürdü. Valencia ise 23 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.