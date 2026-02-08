Real Madrid Valencia deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:55
Real Madrid, İspanya La Liga 23. hafta maçında Valencia'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. 82 dakika sahada kalan Güler çıkarken yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 57 puana yükseldi ve 1 puan geriden zirveyi takibini sürdürdü. Valencia ise 23 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
