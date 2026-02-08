CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:42
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için."

"Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mtulu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız."

LEROY SANE SÖZLERİ

"Hem kendi oyuncularımızı hem kendi oyunumuzu... Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Rakip 3'lü oynadı, baskılarda bu şekilde eşleştik. Hem rakibe hem oyuncuların form durumuna göre taktiği değerlendirebiliyoruz. Kadromuzun tam olarak sahada olması önemli. Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli. Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Hem rakibin dizilişi hem bizim dizilişimiz nasıl olacak. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor. Maç maç gidip en iyi planları yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın 11'i
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray deplasmanda galip!
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! 19:17
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 19:15
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! 19:09
Valencia-Real Madrid maçı detayları! Valencia-Real Madrid maçı detayları! 18:57
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 18:56
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 18:53
Daha Eski
Ç. Rizespor-G.saray maçında ofsayt kararı! Ç. Rizespor-G.saray maçında ofsayt kararı! 18:32
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 18:21
Atletico Madrid-Real Betis maçı detayları Atletico Madrid-Real Betis maçı detayları 18:20
Adana'da kazanan Sipay Bodrum FK! Adana'da kazanan Sipay Bodrum FK! 18:16
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın 11'i Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın 11'i 18:08
F.Bahçe o yıldızı ile sözleşme uzattı! F.Bahçe o yıldızı ile sözleşme uzattı! 17:56