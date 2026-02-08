PSG-Marsilya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 21. hafta heyecanı, PSG ile Marsilya arasında oynanacak dev mücadeleyle doruğa çıkıyor. Luis Enrique yönetimindeki Paris temsilcisi, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvenin sahibi olmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen PSG'ye karşı, Roberto De Zerbi'nin öğrencileri ise 39 puanla 4. sıradaki yerini korumak ve deplasmanda etkili bir sonuç almak istiyor. Peki, PSG-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'de 21. haftada oynanacak PSG-Marsilya maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PSG-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Marsilya maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Mayulu, Barcola, Dembele, Doue

Marsilya: Rulli, Weah, Balerdi, Medina, Emerson, Höjbjerg, Timber, Greenwood, Nwaneri, Traore, Gouiri