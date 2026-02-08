CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 PSG-Marsilya MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Luis Enrique yönetiminde kritik maçı kazanarak zirveye yerleşmenin hesaplarını yapan başkent ekibi, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymanın yollarını arayacak Roberto De Zerbi ve öğrencileri ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, PSG-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 20:18
PSG-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 21. hafta heyecanı, PSG ile Marsilya arasında oynanacak dev mücadeleyle doruğa çıkıyor. Luis Enrique yönetimindeki Paris temsilcisi, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvenin sahibi olmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen PSG'ye karşı, Roberto De Zerbi'nin öğrencileri ise 39 puanla 4. sıradaki yerini korumak ve deplasmanda etkili bir sonuç almak istiyor. Peki, PSG-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'de 21. haftada oynanacak PSG-Marsilya maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PSG-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Marsilya maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Mayulu, Barcola, Dembele, Doue

Marsilya: Rulli, Weah, Balerdi, Medina, Emerson, Höjbjerg, Timber, Greenwood, Nwaneri, Traore, Gouiri

