CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih evinde gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

Bayern Münih evinde gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında evinde Hoffenheim'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 21:41
Bayern Münih evinde gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Hoffenheim'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda penaltıdan Harry Kane, 45+2, 62 ve 89. dakikalarda Luis Diaz kaydetti.

Hoffenheim'ın tek golü ise 35. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Kevin Akpoguma da 17. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran Bayern Münih 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Haftayı 3. sırada tamamlayan Hoffenheim ise 42 puanda kaldı.

Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Petkimspor sahasında galip! Aliağa Petkimspor sahasında galip! 20:57
Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! Manisa FK düşme hattından uzaklaştı! 20:57
Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı 20:53
Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! 20:43
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! 20:30
Daha Eski
PSG-Marsilya maçı detayları PSG-Marsilya maçı detayları 20:18
Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! 20:06
Buruk'tan Leroy Sane sözleri! Buruk'tan Leroy Sane sözleri! 19:39
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir 19:32
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 19:26
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! 19:23