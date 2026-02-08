Bayern Münih evinde gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Hoffenheim'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda penaltıdan Harry Kane, 45+2, 62 ve 89. dakikalarda Luis Diaz kaydetti.
Hoffenheim'ın tek golü ise 35. dakikada Andrej Kramaric'ten geldi. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Kevin Akpoguma da 17. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran Bayern Münih 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Haftayı 3. sırada tamamlayan Hoffenheim ise 42 puanda kaldı.