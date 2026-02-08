CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Rize'de yıldızlarıyla 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Galatasaray Rize'de yıldızlarıyla 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:19
Galatasaray Rize'de yıldızlarıyla 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

NOA LANG'DAN İLK ASİST

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı formaya ilk asistini Çaykur Rizespor'a karşı yaptı. Lang, Barış Alper Yılmaz'ın 19. dakikada kaydettiği kafa golünün ortasını yapan isim oldu.

SACHA BOEY 2 YIL SONRA

Galatasaray'ın ara transferde Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, 75. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu ve 2 yılın ardından yeniden Galatasaray forması ile sahaya çıktı. Sacha Boey'in sarı-kırmızılı forma ile son maçı 21 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıydı.

OSIMHEN LİGDE ÜST ÜSTE 5. MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Çaykur Rizespor karşısında attıı golle Süper Lig'de üst üste 5. maçında da gol atmış oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.

62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2

73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.

90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı!
