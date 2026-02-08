CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Siyah beyazlılara taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Corendon Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:04
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Siyah beyazlılar evindeki mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlar istiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi.

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

BEŞİKTAŞ- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 8 Şubat 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Aynı zamanda, futbolseverler canlı maç takibini FOTOMAC.com üzerinden de yapabilecek.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

