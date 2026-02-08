CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:15 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 19:17
Barış Alper Yılmaz'dan Çaykur Rizespor taraftarına teşekkür!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN SÖZLERİ

"Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

