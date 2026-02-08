Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası MHK başkanına istifa çağrısı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti.

POZZECCO DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

GALATASARAY'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray derbinin ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'nın istifasını istedi.

Sarı kırmızılı ekibin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan formsuz, yeteneksiz ve yetersiz hakem üçlüsü, maçın başından sonuna kadar sergiledikleri taraflı ve tutarsız yönetimle müsabakayı açıkça katletmiştir

Karşılaşma boyunca tribünlerden edilen küfürlü ve sportmenlik dışı tezahüratlara göz yumulmuş, maçın son bölümünde yapılan göstermelik anons ise yaşanan skandalı örtme çabasından öteye geçememiştir. Rakip takım lehine kolayca çalınan faullere karşılık, takımımız aleyhine verilmeyen fauller, sahadaki adaletsizliğin ve çifte standardın somut göstergesidir.

Bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulu'nun başında bulunan ve Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Recep Ankaralı'nın bu görevi yerine getiremediği çok açıktır. Federasyon yetkililerinden bu zat ve başhakem Özlem Yalman'ın acil bir şekilde basketbol salonlarından uzaklaştırılması için gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz.

Tüm bu ağır adaletsizliğe rağmen sahada onuruyla mücadele eden, pes etmeyen ve Galatasaray formasının hakkını veren oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taraftarlarımızı sezonun kalan kısmında en güçlü şekilde takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Biz birlik olursak bu kötülükle hep birlikte mücadele ederiz.

Galatasaray, sahada da masada da adalet mücadelesinden asla geri adım atmayacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü"