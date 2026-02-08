CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından ligdeki her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 20:06
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde her puanın çok değerli olduğunu belirterek, Konyaspor karşısında aldıkları puan için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İki takım adına da çok zor bir mücadele oldu. Daha çok mücadeleye dayalı bir oyun oynandı. Defansif anlamda iyi organize olduk, ama hücumsal anlamda istediğimiz üretkenliği gösteremedik. Galip gelmek istiyorsanız ön alanda daha fala pozisyon üretmelisiniz. Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarı her zaman bu. Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
G.Saray deplasmanda galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Leroy Sane sözleri! Buruk'tan Leroy Sane sözleri! 19:39
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir 19:32
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 19:26
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! 19:23
G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! 19:17
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 19:15
Daha Eski
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! 19:09
Valencia-Real Madrid maçı detayları! Valencia-Real Madrid maçı detayları! 18:57
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 18:56
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 18:53
Ç. Rizespor-G.saray maçında ofsayt kararı! Ç. Rizespor-G.saray maçında ofsayt kararı! 18:32
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 18:21