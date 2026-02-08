CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı

Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı

Zecorner Kayserispor, üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşayan defans oyuncusu Majid Hosseini’nin 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 20:53
Zecorner Kayserispor’da Hosseini sezonu kapattı

Kayserispor, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada aşil tendinitinden üçüncü kez sakatlık yaşayan Majid Hosseini'nin, 5 Şubat 2026 tarihinde ameliyat olduğunu kronik aşil tendiniti nedeniyle en az 6 ay süreyle futboldan uzak kalacağını açıkladı. Kayserispor açıklamasında, "Futbolcumuz Majid Hosseini, 17 Ağustos 2025 tarihinde Rams Başakşehir Kulübü ile oynadığımız müsabakada sakatlanmıştır. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen detaylı tetkikler sonucunda oyuncumuza Aşil Tendiniti teşhisi konulmuştur. Futbolcumuz derhal konservatif tedavi programına alınmıştır. Ancak futbolcumuz, kendisine uygulanan konservatif tedavi ve iyileşme programına arzulanan seviyede yanıt verememiş, sakatlığı progresif şekilde ilerlemiştir. 18 Kasım 2025 tarihinde futbolcumuz ülkesi İran adına Özbekistan karşısında oynadığı müsabakada aynı bölgeden tekrar sakatlanan futbolcumuz Majid Hosseini tekrar tedavi altına alınmıştır. Futbolcumuz uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, 28 Ocak 2026 tarihinde üçüncü kez aynı bölgeden sakatlık yaşamıştır. Futbolcumuzun tedaviye arzulanan seviyede cevap verememesi ve uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği yönündeki bilimsel görüş birliği doğrultusunda futbolcumuz alanında uzman hekimlerce görülen tıbbi lüzum üzerine 5 Şubat 2026 tarihinde Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Futbolcumuz Majid Hosseini, cerrahi müdahale ile sonuçlanan Kronik Aşil Tendiniti nedeniyle en az 6 ay süreyle futboldan uzak kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Buruk'tan Leroy Sane sözleri!
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor | CANLI
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! Alperen üst üste ikinci kez NBA All-Star'da! 20:43
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki! 20:30
PSG-Marsilya maçı detayları PSG-Marsilya maçı detayları 20:18
Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! Stanimir Stoilov: Ligdeki her puan çok önemli! 20:06
Buruk'tan Leroy Sane sözleri! Buruk'tan Leroy Sane sözleri! 19:39
Daha Eski
Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir Sergen Yalçın: Futbolun dili birdir 19:32
Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! Lang'dan şampiyonluk yarışına dair flaş yorum! 19:26
F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! F.Bahçe derbiyi farklı kazandı! 19:23
G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası istifa çağrısı! 19:17
Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! Barış Alper'den Rizespor taraftarına teşekkür! 19:15
G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! G.Saray zirvede farkı 2 maça çıkardı! 19:09