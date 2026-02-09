TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!
Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi şimdiden netleşti. Galatasaray'ın yaz dönemindeki ana planlarından biri olarak Hakan Çalhanoğlu belirlendi. İtalyan basınına göre de Cimbom'un bir numaralı hedefinin milli yıldız olacağı kaydedildi. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
İLK HAMLE OLACAK
Aynı zamanda Galatasaray'da orta saha konusunda bir hamle yapılması artık kesin gibi... Ara transfer döneminin son günlerinde de Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayan Aslan, umduğunu bulamamıştı.
Sarı-kırmızılıların kafasındaki ideal orta sahanın da 32 yaşındaki futbolcu olduğu vurgulanıyor.
Okan Buruk'un da çok beğendiği ve takımında görmek istediği milli yıldızın transferinde mutlaka bir adım atılması hesaplanıyor. Başkan Dursun Özbek'in de en beğendiği futbolcular arasında Hakan Çalhanoğlu geliyor.
İNTER TUTMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın en önemli transfer hedeflerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nda kulübü İnter ise farklı düşünüyor. İtalyan temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme yapmak istiyor.
İnter ile sözleşmesi 2027'de bitecek milli futbolcuya teklif götürüldüğü aktarıldı. Buna göre Serie A devinin Hakan'ı ikna etmek istediği belirtildi.
GÖNLÜ CİMBOM'DA
Her fırsatta iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
Aynı şekilde başarılı futbolcunun ailesi de Galatasaray transferine sıcak bakıyor. Hakan ayrıca Türkiye'ye gelip İstanbul'da yaşama fikrini de hep göz önünde tutuyor.
