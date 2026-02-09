CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi şimdiden netleşti. Galatasaray'ın yaz dönemindeki ana planlarından biri olarak Hakan Çalhanoğlu belirlendi. İtalyan basınına göre de Cimbom'un bir numaralı hedefinin milli yıldız olacağı kaydedildi. İşte sarı kırmızılıların transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Ara transfer döneminin ardından Galatasaray'da herkes tek bir isme odaklandı. Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için yaz döneminde yeni bir çalışmanın başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu defterini kapatmadığı ve sezon sonunda yeniden harekete geçeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların son yıllarda yaz dönemlerinde birçok yıldız ismi kadrosuna kattığı, Hakan Çalhanoğlu'nda da benzer bir yolun izleneceği anımsatıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

İLK HAMLE OLACAK
Aynı zamanda Galatasaray'da orta saha konusunda bir hamle yapılması artık kesin gibi... Ara transfer döneminin son günlerinde de Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayan Aslan, umduğunu bulamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların kafasındaki ideal orta sahanın da 32 yaşındaki futbolcu olduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Okan Buruk'un da çok beğendiği ve takımında görmek istediği milli yıldızın transferinde mutlaka bir adım atılması hesaplanıyor. Başkan Dursun Özbek'in de en beğendiği futbolcular arasında Hakan Çalhanoğlu geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

İNTER TUTMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın en önemli transfer hedeflerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nda kulübü İnter ise farklı düşünüyor. İtalyan temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

İnter ile sözleşmesi 2027'de bitecek milli futbolcuya teklif götürüldüğü aktarıldı. Buna göre Serie A devinin Hakan'ı ikna etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

GÖNLÜ CİMBOM'DA
Her fırsatta iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı ortaya çıktı!

Aynı şekilde başarılı futbolcunun ailesi de Galatasaray transferine sıcak bakıyor. Hakan ayrıca Türkiye'ye gelip İstanbul'da yaşama fikrini de hep göz önünde tutuyor.

