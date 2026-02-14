CANLI SKOR ANA SAYFA
Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille ile Brest karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak çıkış yakalamayı hedefleyen Bruno Genesio ve öğrencileri, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puan almanın yollarını arayacak Eric Serge Roy ve ekibi ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:30
Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 22. hafta heyecanı, Lille ile Brest arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Bruno Genesio yönetimindeki Lille, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara doğru yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Konuk ekip cephesinde ise Eric Roy ve öğrencileri sahaya çıkacak. 26 puanla 12. basamakta bulunan Brest, yukarı tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında oynanacak Lille-Brest maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

LILLE-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Pierre Mauroy'da oynanacak Lille-Brest maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

