Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 22. hafta heyecanı, Lille ile Brest arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Bruno Genesio yönetimindeki Lille, 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara doğru yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Konuk ekip cephesinde ise Eric Roy ve öğrencileri sahaya çıkacak. 26 puanla 12. basamakta bulunan Brest, yukarı tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında oynanacak Lille-Brest maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

LILLE-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Pierre Mauroy'da oynanacak Lille-Brest maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.