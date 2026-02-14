CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey...

Domenico Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:18
Domenico Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız."

"Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz. Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak."

DİĞER
