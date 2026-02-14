Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbi öncesi Kerem'e özel destek!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı lacivertli kafileyi otelden stadyuma uğurlayan Sadettin Saran'ın Kerem Aktürkoğlu ile olan görüntüsü gündem oldu. Saran'ın derbi öncesi yıldız oyuncuya özel destek gösterdiği görüldü.

İŞTE O ANLAR

KEREM'E ÖZEL İLGİ! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, tüm oyuncuları stadyuma uğurlarken; Kerem Aktürkoğlu ile özel ilgilendi. https://t.co/ceHZ5qxWWR pic.twitter.com/b9Dt2rIdFf

— Fotomaç (@fotomac) February 14, 2026