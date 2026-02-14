CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbi öncesi Kerem'e özel destek!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbi öncesi Kerem'e özel destek!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi sarı lacivertli kafileyi otelden stadyuma uğurlayan başkan Sadettin Saran, Kerem Aktürkoğlu'na özel destek verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 19:49
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan derbi öncesi Kerem'e özel destek!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı lacivertli kafileyi otelden stadyuma uğurlayan Sadettin Saran'ın Kerem Aktürkoğlu ile olan görüntüsü gündem oldu. Saran'ın derbi öncesi yıldız oyuncuya özel destek gösterdiği görüldü.

İŞTE O ANLAR

— Fotomaç (@fotomac) February 14, 2026

Trabzonspor-F:Bahçe | CANLI
Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe...
Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran'dan Kerem'e özel destek! Sadettin Saran'dan Kerem'e özel destek! 19:49
Nwakaeme: Bu maçın önemini biliyoruz! Nwakaeme: Bu maçın önemini biliyoruz! 19:41
Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Tekke: Galip gelerek taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 19:35
Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille-Brest MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 19:30
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 19:20
Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey... Tedesco: Bizim yapmamız gereken şey... 19:13
Daha Eski
Real Madrid-Real Sociedad maçı detayları Real Madrid-Real Sociedad maçı detayları 19:01
Alanya ligin 2. yarısında ilk kez galip! Alanya ligin 2. yarısında ilk kez galip! 18:52
6 gollü düelloda kazanan yok! 6 gollü düelloda kazanan yok! 18:19
Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? 18:05
Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! 17:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:46