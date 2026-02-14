Corendon Alanyaspor TÜMOSAN Konyaspor'u 2 golle geçti: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında Corendon Alanyaspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 18:57
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 22. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan ve 80. dakikada Florent Hadergjonaj kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 83. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

KONYA'NIN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

TÜMOSAN Konyaspor'un Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 12 maça çıktı. İç Anadolu temsilcisi, ligdeki son galibiyetini 26 Ekim 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla almıştı.

ALANYA 2. YARIDA İLK KEZ 3 PUANLA TANIŞTI

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 4 maçın ardından galip geldi. Akdeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftası olan 17. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı sahasında 2-0'lık skorla almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Corendon Alanyaspor, 26 puana yükseldi ve 10. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i, TÜMOSAN Konyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
