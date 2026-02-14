Trabzonspor-Fenerbahçe maçı CANLI | Trabzonspor-F.Bahçe derbisi canlı (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için gözler Papara Park'a çevrildi. Puan tablosunda zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin hemen arkasına yerleşmesinin ardından İstanbul'un üç büyükleri önünde ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. İki takımın da ikişer eksikle sahaya çıkacağı mücadele, şampiyonluk yarışında tüm dengeleri yeniden belirleyecek nitelikte. Sadece 3 puan değil aynı zamanda prestij savaşı olan karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un bu sezon evinde hiç yenilgi almamış olmasına karşın Fenerbahçe ise ligdeki üstünlüğünü koruyarak liderlik yolunda emin adımlarla ilerlemenin derdinde. Dev mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Talisca.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİNİ HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbide ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılın en büyük maçlarından biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

KANARYA'NIN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibine karşı son maçlarda elde ettiği galibiyet serisini sürdürmek ve bu sezonki namağlup ünvanını korumak istiyor. Bu sezon oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Ligde son 3 deplasmanda galibiyet elde eden Tedesco'nun öğrencileri zorlu mücadeleyi kazanması halinde takipçisi olan bordo-mavililer ile puan farkını açacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi halinde Aralık 2002 - Nisan 2005 tarihleri arasında rakibine karşı aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisini de tekrarlayacak.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 11 karşılaşmaya çıktı. 9'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederken, son 7 deplasman maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.

TEDESCO'NUN BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 3 lig maçında 7 puan topladı. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, Beşiktaş deplasmanında da 3-2'lik galibiyet elde etti. Evinde karşılaştığı Galatasaray ile ise 1-1 berabere kaldı. Tedesco yönetimindeki takım Turkcell Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

FIRTINA EVİNDE NAMAĞLUP

Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, yarın ligin namağlup takımı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer ile deplasmanda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertlilerin mücadelesi zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Bu sezon evinde geçit vermeyen Trabzonspor, bu alanda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 10 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 19 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü ve 22 puan topladı.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Samsunspor maçında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından Trabzon'da yenilgi yaşamadı. Trabzonspor, iç sahada 281 gündür mağlup olmazken, evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

FATİH TEKKE İLK BÜYÜK GALİBİYET PEŞİNDE

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

ZİRVE HATTINDA KRİTİK PUAN SAVAŞI

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, 49 puanla 2. basamakta bulunan Fenerbahçe'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılarak hem puan farkını azaltmayı hem de zirve yarışında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 25 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in tek namağlup takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanında da serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

139. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.