Trabzon’da ilk iftar ve sahur kaçta? Trabzon 2026 Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Trabzon iftar ve sahur vakitleri 2026 yılı için araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle “Trabzon ilk iftar saat kaçta?” ve “Trabzon ilk sahur (imsak) vakti ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 21:43 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 08:17
2026 Ramazan ayı öncesinde Trabzon ilk iftar saati ve ilk sahur vakti merak ediliyor. "Trabzon'da ilk iftar kaçta?", "Trabzon'da ilk sahur saat kaçta bitiyor?" gibi soruların yanıtı resmi takvimde yer alıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Trabzon iftar vakti 2026 ve Trabzon sahur saati araştırmaları hız kazandı. Trabzon'da ilk sahur, imsak vaktiyle sona erecek; ilk iftar ise akşam ezanıyla birlikte yapılacaktır.

TRABZON İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Karadeniz'in incisi Trabzon'da Ramazan coşkusu tüm manevi atmosferiyle yaşanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için günün en önemli saatleri netleşti. Trabzon'da sahur vakti 05:39, iftar vakti ise 18:06 olarak belirlendi.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan nafile bir namazdır. Yatsı namazından sonra eda edilir. Teravih namazı toplam 20 rekattır. 2'şer veya 4'er rekat halinde kılınabilir. Her 4 rekatta bir kısa bir dinlenme (terviha) verilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti olarak kabul edilen teravih namazı, cemaatle kılınabildiği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 rekat şeklinde kılınışı:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

İftitah tekbiri alınır.

Sübhaneke, Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. Bu şekilde 2'şer rekat halinde 20 rekata tamamlanır.

İFTAR AÇARKEN OKUNACAK DUA

Oruç açarken yapılan dua oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) iftar duası şöyledir:

"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü."

(Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.)

Ayrıca şu dua da okunabilir:

"Zehebe'z-zame'u vebtelleti'l-urûk ve sebetel-ecr inşallah."

(Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap sabit oldu.)

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Oruçlu iken bazı durumlar orucu bozar ve kaza gerektirir. İşte başlıca orucu bozan durumlar:

  • Bilerek yemek ve içmek
  • Sigara içmek
  • Cinsel ilişki
  • Kusmanın ağız dolusu ve isteyerek olması
  • Bilinçli olarak ilaç kullanmak (ağızdan alınan ilaçlar)
  • Besleyici serum almak

Unutarak yiyip içmek ise orucu bozmaz.

