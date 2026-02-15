CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 15-16 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 15-16 Şubat tarihlerinde uygulanacak su kesintisi sonrası vatandaşlar son durumu merak ediyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacak. Bursa'da planlı su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15-16 Şubat Bursa su kesintisi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 09:10
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 15-16 ŞUBAT

MUDANYA-BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 15-16 ŞUBAT

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

