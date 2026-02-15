BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 15-16 Şubat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
BEDAŞ, 15-16 Şubat tarihlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri duyuruda yer aldı. İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden mahalle bazlı bilgiye ulaşılabiliyor. Vatandaşlar özellikle "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 09:25
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, ALO, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HUZUR, HİKMET, IŞIK, MARMARA SAHİL, MELTEM, MEZARLIK, PERİ, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RAHMİ REİS, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, TOPRAK, UĞURLU, YALI, YUNUS EMRE, YÜCEL, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, İHSANBEY, İSKELE, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASLI, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, BİLEN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DÜNDAR, DİLAVER, DİLEK, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜL, GÜLDEN, GÜRAY, GÜZEL, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, IHLAMUR, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KINA, KIŞLA, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, KÖŞK, LEVENT, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, OYA, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LAL bölgelerinde 15/02/2026 01:00:00 - 15/02/2026 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 15/02/2026 01:00:00 - 15/02/2026 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜNER, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, TALATPAŞA, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 15/02/2026 01:00:00 - 15/02/2026 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 ŞUBAT

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 15/02/2026 09:00:00 - 15/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-HÜRRİYET mah FEVZİPAŞA, YILDIZ 4 sk / MURAT ÇESME mah GÜLESER sk bölgelerinde 15/02/2026 09:00:00 - 15/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 15/02/2026 10:00:00 - 15/02/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES sk bölgelerinde 15/02/2026 09:00:00 - 15/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

