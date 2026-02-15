BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 15-16 Şubat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜNER, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, TALATPAŞA, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 15/02/2026 01:00:00 - 15/02/2026 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.