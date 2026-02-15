BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 15-16 Şubat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
BEDAŞ, 15-16 Şubat tarihlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri duyuruda yer aldı. İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden mahalle bazlı bilgiye ulaşılabiliyor. Vatandaşlar özellikle "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
15 Şubat 2026 Pazar 09:25
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 15/02/2026 10:00:00 - 15/02/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES sk bölgelerinde 15/02/2026 09:00:00 - 15/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
