FIS Palandöken Cup’ta uluslararası heyecan sona erdi!

Uluslararası kayak organizasyonları arasında yer alan FIS Palandöken Cup, bu yıl 19 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Yüksek rekabet ve sportif heyecana sahne olan organizasyon, Palandöken'in uluslararası kış sporları alanındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Kayak Federasyonu Berkin Usta Sezonu kapsamında Alp Disiplini FIS Palandöken Cup 21 ülke ve 85 sporcunun katılım sağladığı yarışlar tamamlandı. Yarış sonrası madalya töreni gerçekleştirildi ve başarılı olan sporculara madalyaları verildi. Başarılı sporculara madalya ve ödülleri Organizasyon Kurulu Başkanı Doç .Dr. Okan Gültekin, Alp Disiplini Teknik Kurulu Başkanı Atınç Taşdemir, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğreticileri Derneği Başkanı Metin Kuru ve katılımcılar tarafından verildi.