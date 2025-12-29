Asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaş için gözler Ocak ayına çevrildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından belirlenen yeni ücret, çalışanların maaş takvimini yeniden gündeme getirdi. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren zamlı asgari ücretin ödeme tarihi merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan, "Yeni asgari ücret yattı mı?", "Zamlı maaş Ocak ayında mı ödenecek, yoksa Şubat ayına mı kalacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte zamlı asgari ücretin yatacağı tarih hakkında tüm detaylar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 2026 yılı asgari ücret kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bir işçinin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1.101 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında, asgari ücretli çalışanlar 2026 Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alacak. Ocak ayına ait maaş ödemeleri, genel uygulamaya göre 1 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret, 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakamla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmış oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET DETAYLARI

Net asgari ücret: 28.075 TL

28.075 TL Brüt asgari ücret: 33.030 TL

33.030 TL İşveren SGK primi (%15,75): 5.202 TL

5.202 TL İşveren işsizlik sigortası primi (%2): 660 TL

660 TL Toplam işveren maliyeti: 38.892 TL