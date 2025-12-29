CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaş için gözler Ocak ayına çevrildi

Asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaş için gözler Ocak ayına çevrildi

2026 yılı için belirlenen zamlı asgari ücret milyonlarca çalışanın gündeminde. “Yeni asgari ücret yattı mı?”, “Zamlı maaş Ocak ayında mı, Şubat ayında mı ödenecek?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Asgari ücretin ödeme tarihi, çalışanın maaş gününe göre değişiklik gösterebiliyor. İşte zamlı asgari ücretin yatacağı tarihe dair merak edilenler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 12:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaş için gözler Ocak ayına çevrildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından belirlenen yeni ücret, çalışanların maaş takvimini yeniden gündeme getirdi. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren zamlı asgari ücretin ödeme tarihi merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan, "Yeni asgari ücret yattı mı?", "Zamlı maaş Ocak ayında mı ödenecek, yoksa Şubat ayına mı kalacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte zamlı asgari ücretin yatacağı tarih hakkında tüm detaylar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 2026 yılı asgari ücret kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bir işçinin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1.101 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında, asgari ücretli çalışanlar 2026 Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alacak. Ocak ayına ait maaş ödemeleri, genel uygulamaya göre 1 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret, 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakamla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmış oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET DETAYLARI

  • Net asgari ücret: 28.075 TL
  • Brüt asgari ücret: 33.030 TL
  • İşveren SGK primi (%15,75): 5.202 TL
  • İşveren işsizlik sigortası primi (%2): 660 TL
  • Toplam işveren maliyeti: 38.892 TL

AHaber CANLI YAYIN

Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Sadettin Saran olağanüstü kongre kararı mı alacak?
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan maç sonu olay sözler! Mourinho'dan maç sonu olay sözler! 12:45
Kübra Dağlı'nın şampiyonluk hedefi! Kübra Dağlı'nın şampiyonluk hedefi! 12:32
Eskrim Kılıç Türkiye Kupası! Eskrim Kılıç Türkiye Kupası! 12:25
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! 12:21
FIS Palandöken Cup tamamlandı! FIS Palandöken Cup tamamlandı! 12:16
Yunus Akgün G.Saray'dan ayrılacak mı? Yunus Akgün G.Saray'dan ayrılacak mı? 12:07
Daha Eski
Muhammed Ali'nin milli takım hayali! Muhammed Ali'nin milli takım hayali! 12:01
G.Saray o ismin transferinde mutlu sona yaklaştı! G.Saray o ismin transferinde mutlu sona yaklaştı! 11:52
Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! 11:42
Maç devam ederken ilginç anlar! Maç devam ederken ilginç anlar! 11:42
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 11:32
Süper Lig’de kart zirvesi! Süper Lig’de kart zirvesi! 11:28