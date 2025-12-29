CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mourinho'dan maç sonu olay sözler! Şaşırtan "kazandık" çıkışı

Portekiz Süper Ligi’nin 16. haftasında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Jose Mourinho’nun “kazandık” çıkışı geceye damga vurdu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 12:46
Mourinho'dan maç sonu olay sözler! Şaşırtan "kazandık" çıkışı

Portekiz Süper Ligi'nin 16. haftasında Braga, sahasında Benfica'yı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Braga'nın gollerini Pau Víctor ve penaltıdan Rodrigo Zalazar kaydederken, Benfica'da fileleri Nicolas Otamendi ile Fredrik Aursnes havalandırdı. Bu sonucun ardından Benfica puanını 36'ya, Braga ise 26'ya yükseltti. Braga, maç fazlasına rağmen lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmanın ardından ise gündemi sarsan açıklamalar geldi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, skor 2-2 olmasına rağmen galibiyet aldıklarını savundu.

"Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, bu büyük bir zafer" diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim. Mesafe konusunda şüphelerim vardı ama VAR monitöründe defalarca izledim. Gol kesinlikle geçerli. Bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık!

Bazı kulüpler hakem hatalarıyla maç kazanıyor, bazıları aynı şekilde kaybediyor. Garip şeyler oluyor. Bana deli diyecekler, sorun değil. Oyunu çevirdiğimize ve kazandığımıza inanarak buradan ayrılıyorum."

