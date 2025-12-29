Göztepe, Ezgi Bektaş ile smaçör transferini gerçekleştirdi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sultanlar Ligi’nde ilk devreyi 3 galibiyetle tamamlayan Göztepe, dış transferde Yunanistan ekibi ZAON Kifisias’tan 32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş’ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 14:01
Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi 13 maçta aldığı 3 galibiyet, 10 yenilgiyle 11'inci sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde Yunanistan ekibi ZAON Kifisias'tan 32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi; kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Spor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi" ifadelerine yer verildi.

