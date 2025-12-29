CANLI SKOR ANA SAYFA
Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı!

Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı!

İtalya Serie A takımlarından Cagliari'de forma giyen Semih Kılıçsoy, son dönemde gösterdiği performansla büyük övgü toplamıştı. Milli futbolcunun menajeri Federico Pasterello da Beşiktaş'tan kiralık olarak Çizme ekibine giden 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 14:23
Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı!

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılarak Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy, son dönemde ortaya koyduğu oyunla büyük takdir görmüştü. Milli futbolcunun menajeri Federico Pasterello da 20 yaşındaki isimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu. Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon Euro gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı."

