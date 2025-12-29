Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı!

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılarak Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy, son dönemde ortaya koyduğu oyunla büyük takdir görmüştü. Milli futbolcunun menajeri Federico Pasterello da 20 yaşındaki isimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Semih'i yurt dışına çıkarmamızın nedeni Türkiye'de kendisine yönelik baskının oldukça artmış olmasıydı. Beşiktaş, bu yaşta bir oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamaya taraftar tepkisinden çekindiği için pek sıcak bakmıyordu. Çetin müzakereler sonucu satın alma opsiyonu 12 milyon Euro gibi ağır bir meblağ oldu. Beşiktaş, bu madde sayesinde taraftara karşı kendini kurtardı. Semih de nihayet, baskı ve beklentilerden uzakta yeniden parlamaya başladı."