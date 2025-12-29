CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Genç isim Konyaspor yolcusu

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Genç isim Konyaspor yolcusu

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’un genç sol beki Arif Boşluk’un, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’a transferi an meselesi. 22 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 14:39
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Genç isim Konyaspor yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavili ekibin sol bek oyuncusu Arif Boşluk, Süper Lig temsilcisi Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Genç futbolcunun, yeşil-beyazlı kulüp için bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Kontrollerin ardından tarafların 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Konyaspor'un, Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takım'a yükselen Arif Boşluk'u bonservisiyle kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 maçta görev alan Arif Boşluk, 515 dakika sahada kalarak rotasyon oyuncusu olarak süre buldu.

