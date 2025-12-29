TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Genç isim Konyaspor yolcusu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavili ekibin sol bek oyuncusu Arif Boşluk, Süper Lig temsilcisi Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Genç futbolcunun, yeşil-beyazlı kulüp için bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Kontrollerin ardından tarafların 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Konyaspor'un, Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takım'a yükselen Arif Boşluk'u bonservisiyle kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 maçta görev alan Arif Boşluk, 515 dakika sahada kalarak rotasyon oyuncusu olarak süre buldu.