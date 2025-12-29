CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Boks 16 yaşında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Hakan Deniz Coşkun'un gözü yükseklerde!

16 yaşında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Hakan Deniz Coşkun'un gözü yükseklerde!

Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki İzmirli milli sporcu Hakan Deniz Coşkun, kariyerinin henüz başında hedefine olimpiyatları koydu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 16:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
16 yaşında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Hakan Deniz Coşkun'un gözü yükseklerde!

Menderes ilçesinde yaşayan Coşkun, babasının yönlendirmesiyle 3 yıl önce boksa başladı. Antrenörü Arif Pehlivanoğlu ile sıkı bir çalışma süreci geçiren genç sporcu, 2023'te 80 kiloda Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Geçen yıl Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan Coşkun, bu sene ise birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kısa sürede başarısıyla boks otoritelerinin dikkatini çeken Hakan Deniz Coşkun, ilk yurt dışı ring deneyimini ise Almanya'nın Berlin şehrinde yaşadı. Milli sporcu, 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda + 80 kilo finalinde Ukraynalı rakibini yendi. Gelecek yıldan itibaren gençler kategorisinde mücadele edecek Coşkun, yeni şampiyonluklar için antrenörüyle aralıksız çalışıyor.

ÇALIŞMALARINI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

Hakan Deniz Coşkun, yaşıtlarına göre biraz kilolu ve uzun boylu olduğu için babasının tavsiyesiyle boksa başladığını söyledi.

Boksu çok sevdiğini ve başarılı olabilmek için sürekli çalıştığını aktaran Coşkun, "2 kez Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı. Rakiplerimiz zorluydu ancak çok çalıştım ve sonunda gülen taraf oldum. Bundan sonra gençlerde ringe çıkacağım. Yine birincilikler istiyorum ama artık sonrası olimpiyatlar. En büyük hedefimiz olimpiyat." diye konuştu.

Coşkun, haftada 4-5 gün çift idmanla çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

ANTRENÖR ARİF PEHLİVANOĞLU: "HAKAN İÇİN OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLERİMİZ VAR"

Antrenör Arif Pehlivanoğlu da Hakan Deniz Coşkun ile sıfırdan başlayıp birkaç yılda önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporcusunun iyi bir çalışmayla Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Hakan için olimpiyat ve dünya şampiyonluğu hedeflerimiz var. Uzun yıllardır Türkiye'ye artı 80 kiloda şampiyonluk gelmemişti. Dolayısıyla bunu da başarmış olduk. O sıklette boşluk vardı ve biz doldurduk. Hakan için yakın dövüş yerine daha çok uzak dövüşü düşündük. Hakan'a bu stil oturmaya başladı. İleride bunun meyvelerini yiyeceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

Pehlivanoğlu, 2026 yılında gençlerdeki başarılı sonuçların ardından yeniden Avrupa ve dünya şampiyonluklarına odaklanacaklarını kaydetti.

IDEFIX - REKLAM
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber!
DİĞER
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk listeyi verdi...
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Oosterwolde’ye 2 talip birden!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efes Saben Lee ile anlaştı! Efes Saben Lee ile anlaştı! 15:38
Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! 15:32
Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! 15:30
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 15:21
Başakşehir’den Filistin için çağrı! Başakşehir’den Filistin için çağrı! 15:10
G.Saray'dan 'ayın golü' tepkisi! G.Saray'dan 'ayın golü' tepkisi! 14:55
Daha Eski
Kutay Şimşek Türkiye şampiyonu! Kutay Şimşek Türkiye şampiyonu! 14:43
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 14:39
Karatecilerden 45 madalya! Karatecilerden 45 madalya! 14:29
Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı! Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı! 14:22
Göztepe’de ayrılıklar başlıyor! Göztepe’de ayrılıklar başlıyor! 14:16
Göztepe filede Ezgi'yi aldı! Göztepe filede Ezgi'yi aldı! 14:01