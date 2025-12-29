CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sadettin Saran açıklaması | 'Sonuçlar temiz' iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sadettin Saran açıklaması | 'Sonuçlar temiz' iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... Başsavcılık, Sadettin Saran hakkında “özel laboratuvar sonucu temiz” şeklinde servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dosyada özel laboratuvara ait herhangi bir rapor bulunmadığı, tek incelemenin Adli Tıp Kurumu tarafından yapıldığı vurgulandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 16:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sadettin Saran açıklaması | 'Sonuçlar temiz' iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "özel laboratuvar inceleme sonucu temiz çıktı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin "özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

