Flamengo'da Filipe Luis'in sözleşmesi 2027'ye uzatıldı!

Flamengo’da Filipe Luis’in sözleşmesi 2027’ye uzatıldı!

Brezilya futbolunun dev kulübü Flamengo, kısa sürede yakaladığı büyük başarılarla dikkat çeken genç teknik direktörü Filipe Luis ile yola devam kararı aldı. Kırmızı-siyahlılar, 40 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 15:32
Flamengo’da Filipe Luis’in sözleşmesi 2027’ye uzatıldı!

Brezilya temsilcisi Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu. Kulüp, özellikle Copa Libertadores başta olmak üzere kazanılan kupaların ardından genç çalıştırıcıya olan güvenini bu kararla tescillemiş oldu.

Flamengo'nun başında bugüne kadar 88 maça çıkan Filipe Luis, bu süreçte 57 galibiyet elde ederek dikkat çekici bir performans sergiledi. 40 yaşındaki teknik adam, maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak hem sonuç hem de oyun anlamında taraftarın takdirini topladı.

Göreve geldiği günden bu yana toplam 8 kupa kazanan Filipe Luis, Flamengo'nun son dönemdeki sportif başarısında önemli bir rol oynadı.

