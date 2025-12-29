Flamengo’da Filipe Luis’in sözleşmesi 2027’ye uzatıldı!

Brezilya temsilcisi Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu. Kulüp, özellikle Copa Libertadores başta olmak üzere kazanılan kupaların ardından genç çalıştırıcıya olan güvenini bu kararla tescillemiş oldu.

Flamengo'nun başında bugüne kadar 88 maça çıkan Filipe Luis, bu süreçte 57 galibiyet elde ederek dikkat çekici bir performans sergiledi. 40 yaşındaki teknik adam, maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak hem sonuç hem de oyun anlamında taraftarın takdirini topladı.

Göreve geldiği günden bu yana toplam 8 kupa kazanan Filipe Luis, Flamengo'nun son dönemdeki sportif başarısında önemli bir rol oynadı.