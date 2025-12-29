Anadolu Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! Saben Lee resmen imzayı attı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Shane Larkin'in yaşadığı sakatlığın ardından kısa rotasyonunda alternatif arayışına giren Anadolu Efes, beklenen hamleyi resmen duyurdu. İstanbul ekibi, Saben Lee ile 2025/26 sezonunun sonuna dek sözleşme imzaladığını açıkladı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Avrupa'daki çıkışını geçtiğimiz sezon Manisa Basket formasıyla yapmıştı. Manisa'daki etkileyici performansının ardından Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Lee, kısa süren bu maceranın ardından yeniden Manisa'ya dönmüştü.

Sezon ortasında bu kez Olympiakos'un yolunu tutan ABD'li guard, beklentilere rağmen Yunan ekibinde istikrarlı süreler bulmakta zorlandı. Lee, Olympiakos formasıyla bu sezon çıktığı 11 EuroLeague maçında 3.4 sayı ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.