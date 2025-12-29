CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! Saben Lee resmen imzayı attı

Anadolu Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! Saben Lee resmen imzayı attı

Shane Larkin’in sakatlığı sonrası oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Anadolu Efes, bir süredir gündemde olan hamleyi sonuçlandırdı. Lacivert-beyazlılar, ABD’li guard Saben Lee’yi 2025/26 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 16:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes’ten kısa rotasyonuna takviye! Saben Lee resmen imzayı attı

Shane Larkin'in yaşadığı sakatlığın ardından kısa rotasyonunda alternatif arayışına giren Anadolu Efes, beklenen hamleyi resmen duyurdu. İstanbul ekibi, Saben Lee ile 2025/26 sezonunun sonuna dek sözleşme imzaladığını açıkladı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Avrupa'daki çıkışını geçtiğimiz sezon Manisa Basket formasıyla yapmıştı. Manisa'daki etkileyici performansının ardından Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Lee, kısa süren bu maceranın ardından yeniden Manisa'ya dönmüştü.

Sezon ortasında bu kez Olympiakos'un yolunu tutan ABD'li guard, beklentilere rağmen Yunan ekibinde istikrarlı süreler bulmakta zorlandı. Lee, Olympiakos formasıyla bu sezon çıktığı 11 EuroLeague maçında 3.4 sayı ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Oosterwolde’ye 2 talip birden!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efes Saben Lee ile anlaştı! Efes Saben Lee ile anlaştı! 15:38
Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! Filipe Luis’in sözleşmesi uzatıldı! 15:32
Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı! 15:30
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 15:21
Başakşehir’den Filistin için çağrı! Başakşehir’den Filistin için çağrı! 15:10
G.Saray'dan 'ayın golü' tepkisi! G.Saray'dan 'ayın golü' tepkisi! 14:55
Daha Eski
Kutay Şimşek Türkiye şampiyonu! Kutay Şimşek Türkiye şampiyonu! 14:43
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 14:39
Karatecilerden 45 madalya! Karatecilerden 45 madalya! 14:29
Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı! Semih Kılıçsoy'un menajerinden transfer itirafı! 14:22
Göztepe’de ayrılıklar başlıyor! Göztepe’de ayrılıklar başlıyor! 14:16
Göztepe filede Ezgi'yi aldı! Göztepe filede Ezgi'yi aldı! 14:01