Sporcu Kutay Şimşek, Wushu Sanda Türkiye şampiyonu oldu!

Türkiye Wushu Sanda Şampiyonası; 13-28 Aralık tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi.

80 kilo kategorisinde mücadele eden Kutay Şimşek, turnuva boyunca rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında İstanbul temsilcisi rakibini de yenmeyi başaran Şimşek, ilk kez katıldığı Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına, Şimşek Spor Kulübü bünyesinde yarışan başarılı sporcumuz Kutay Şimşek ve antrenörü Köksal Arıkan'ı tebrik ederek eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.