RAMS Başakşehir’den Filistin için çağrı! Taraftarlar Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşe davet edildi

RAMS Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 1 Ocak günü İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe taraftarlarını davet etti.

Kulübün paylaşımında, İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, dayanışma ve farkındalık vurgusu yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM