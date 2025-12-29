RAMS Başakşehir’den Filistin için çağrı! Taraftarlar Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşe davet edildi

RAMS Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 1 Ocak günü İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe taraftarlarını davet etti.
Kulübün paylaşımında, İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, dayanışma ve farkındalık vurgusu yapıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
🇵🇸🇹🇷 Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık! Yeni yılda ilk mesajımızı Galata Köprüsü'nde veriyoruz. #GazzeyiUnutma📍Galata Köprüsü🗓 1 Ocak 2026⏰️ 08.30 pic.twitter.com/mFNaRtSd93— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) December 29, 2025