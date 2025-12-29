CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir’den Filistin için çağrı! Taraftarlar Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşe davet edildi

RAMS Başakşehir’den Filistin için çağrı! Taraftarlar Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşe davet edildi

RAMS Başakşehir, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde düzenlenecek yürüyüşe sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 15:10
RAMS Başakşehir’den Filistin için çağrı! Taraftarlar Galata Köprüsü’ndeki yürüyüşe davet edildi

RAMS Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 1 Ocak günü İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe taraftarlarını davet etti.

Kulübün paylaşımında, İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, dayanışma ve farkındalık vurgusu yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

