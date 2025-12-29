CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Zimbabve-Güney Afrika CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zimbabve-Güney Afrika CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. haftasında Zimbabve ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyet alamayan ve 1 puanla son sırada bulunan Zimbabve, güçlü rakibine karşı kazanmanın yollarını arayacak. Zorlu maçta tur atlamayı hedefleyen Güney Afrika ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Zimbabve-Güney Afrika maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Zimbabve-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 18:15
Zimbabve-Güney Afrika CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zimbabve-Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. hafta, Zimbabve ile Güney Afrika'yı karşı karşıya getiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 1 puanla son sırada bulunan Zimbabve, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Grupta 3 puanla ikinci basamakta yer alan Güney Afrika ise bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak tur yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Maç öncesinde futbolseverler, "Zimbabve-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

ZİMBABVE-GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 3. haftada oynanacak Zimbabve-Güney Afrika maçı 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ZİMBABVE-GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marrakech Stadyumu'nda oynanacak Zimbabve-Güney Afrika maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber!
