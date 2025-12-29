CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF cezaları onadı! 70 futbolcu...

TFF cezaları onadı! 70 futbolcu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3, 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 19:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF cezaları onadı! 70 futbolcu...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bahis oynadıkları belirlenen ve bu nedenle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların yaptığı itirazlar Tahkim Kurulu'nca değerlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, toplam 70 futbolcu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu.

Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda olayın sübuta erdiği, hukuki değerlendirme ve cezanın belirlenmesi yönlerinden herhangi bir hata bulunmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle yapılan itirazların reddedildiği ve kararların oy birliğiyle onandığı ifade edildi.

Hak mahrumiyeti cezaları kesinleşen futbolcuların aldıkları cezalar ise şu şekilde sıralandı:

3 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berk Karadağ, Abdullah Kaan Karaca, Abdullah Kaygısız, Adar Aygür, Ahmed Fırat Seven, Ahmet Keleş, Ahmet Uzun, Ali Akkuş, Ali Ali, Ali Emir Kılıç, Ali Emre Ustaalioğlu, Ali Kılıç, Alper Demir, Alperen Arslan, Alperen Doğan, Arda Bilmez, Arda Furkan Cirit, Arda Kumru, Arda Okumuş, Atakan Akbulut, Atakan Aybastı, Baran Çetin, Batuhan Kara, Batuhan Yılmaz, Berat Şehirli, Berk Akgönül, Berkay Ünlü, Berkcan Aytaç, Bora Barlas, Burak Büyükkaya

6 ay hak mahrumiyeti: Abdulkadir Akyüz, Abdullah Özçelik, Abdullah Şahin, Adem Ercan, Ahmet Kutay Çakır, Ahmet Memiş, Ahmet Yalçın Öztürk, Ali Kemal Özkan, Ali Sinan Gayla, Alperen Köroğlu, Baran Işık, Baran Keleş, Bayduhan Taşova, Berkay Arı, Berkay Emre Sarısu, Berkay Sezer, Bertuğ Uz, Buğra Aksoy, Burak Aydın, Can Alp Fidanoğlu

9 ay hak mahrumiyeti: Abdullah Berkay Ekmekci, Abdurrahman Emek, Abidin Uslu, Ahmet Emin Aksakal, Ahmet Mert Kara, Ali Erkin, Ali Kızılkuyu, Anıl Arıcıoğlu, Anıl Doyuran, Anıl Özçelik, Atakan Aksoy, Atakan Yılmaz, Barış Baran, Bora Çuha, Burak Gürler, Burak Karapınar

12 ay hak mahrumiyeti: Ali Fırat Okur, Anıl Batın Aydın, Behlül Aydın, Berkay Caymaz

Erden Timur mahkemeye sevk edildi!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş’tan ayrılıyor
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 18:45
Fırtına'da Süper Kupa mesaisi Fırtına'da Süper Kupa mesaisi 18:38
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber! 18:23
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 18:23
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 18:16
Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları Zimbabve-Güney Afrika maçı detayları 18:15
Daha Eski
Angola-Mısır maçı detayları Angola-Mısır maçı detayları 17:42
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 16:39
Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Saran iddialarına yalanlama 16:35
Metin Mert Varol'dan okçuluk Türkiye rekoru! Metin Mert Varol'dan okçuluk Türkiye rekoru! 16:30
İstanbulspor rahat kazandı! İstanbulspor rahat kazandı! 16:22
Hakan Deniz Coşkun Avrupa şampiyonu! Hakan Deniz Coşkun Avrupa şampiyonu! 16:18