Haberler Fenerbahçe Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. İspanyol ekibi, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 18:23
Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, gözünü forvet transferine çevirdi.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Adı Robert Lewandowski, Christopher Nkunku ve Romelu Lukaku gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerde listenin en üst sırasında Alexander Sörloth yer alıyor.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda da istediği Norveçli golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerin deneyimli forvetle anlaştığı iddia edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

AYRILIĞA İZİN ÇIKMADI

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sörloth'un belirgin ilerleme kaydettiğini düşündüğü ve Julian Alvarez ve Antoine Griezmann ile hücumun performansını yükselttiğine inandığı belirtildi.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Haberde Atletico Madrid'in sadece 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

Atletico Madrid'den flaş Sörloth kararı! Fenerbahçe...

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

